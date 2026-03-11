Акция Госавтоинспекции «Отключи телефон» стартует в Беларуси

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Госавтоинспекция проведет с 11 по 14 марта республиканскую профилактическую акцию «Отключи телефон — включи безопасность!», сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
Как уточнили в ведомстве, проводится она, чтобы исключить отвлекающие и снижающие внимание определенных факторов.
«Отвлечение от управления транспортным средством и пользование телефоном за рулем является причиной совершения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжкими последствиями», — говорится в сообщении МВД.
В рамках акции наряды ДПС усилят контроль за соблюдением водителями правил пользования радио- и телефонной связью во время движения. Для этого также будут использоваться возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности и негласного контроля.
В МВД напоминают, что водителям запрещено во время движения пользоваться аппаратом радио- и телефонной связи, а также другими устройствами, которые не предусмотрены конструкцией автомобиля, если для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой.
За нарушение требования грозит штраф в размере до двух базовых величин, что составляет 90 белорусских рублей, а при повторном нарушении в течение года — до восьми базовых величин (360 рублей).