Первые клещи проснулись во Владивостоке

Родители мальчика не ожидали, что в это время уже могут активироваться клещи, поэтому никакой обработки одежды перед выходом на природу не проводили. Двух паразитов заметили уже дома под штанами ребёнка. К счастью, присосаться они не успели.
Отметим, что в прошлом году первые клещи были замечены в это же время, сезон был открыт 11 марта — во Владивостоке житель улицы Нейбута подхватил кровососа после прогулки в местном лесу. В 2024 году первый случай присасывания клеща зафиксировали 20 марта после отдыха в зелёной зоне в районе завода «Варяг», в 2023 году — 7 марта.
Минздрав Приморского края уже напоминал, что клещи становятся активными при прогреве воздуха до температуры более +5 °C. В некоторых районах региона такой показатель уже достигается, во Владивостоке на протяжении этой рабочей недели температура воздуха будет находиться в пределах 0…+5 °C.