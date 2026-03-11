Первые клещи проснулись во Владивостоке

Отметим, что в прошлом году первые клещи были замечены в это же время, сезон был открыт 11 марта — во Владивостоке житель улицы Нейбута подхватил кровососа после прогулки в местном лесу. В 2024 году первый случай присасывания клеща зафиксировали 20 марта после отдыха в зелёной зоне в районе завода «Варяг», в 2023 году — 7 марта.