Аэропорт Пхукета экстренно прекратил прием и вылет самолетов: названа причина

Ранее, напомним, вертолет Ми-8 упал на границе Бурятии и Иркутской области. Он летел из Иркутска в Орлик за больным ребенком. Воздушное судно пропало с радаров и с ним нельзя было выйти на связь. Позже стало известно, что оно совершило жесткую посадку.