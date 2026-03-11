Ричмонд
Аэропорт Пхукета экстренно прекратил прием и вылет самолетов: названа причина

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту таиландского Пхукета совершил жесткую посадку самолет. Об этом сообщили представители воздушной гавани.

Отмечается также, что в настоящее время вылет и прием лайнеров экстренно прекращен.

Ранее, напомним, вертолет Ми-8 упал на границе Бурятии и Иркутской области. Он летел из Иркутска в Орлик за больным ребенком. Воздушное судно пропало с радаров и с ним нельзя было выйти на связь. Позже стало известно, что оно совершило жесткую посадку.

До этого в Бердске на Чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации произошел серьезный инцидент. Там аварийно приземлился паралет.