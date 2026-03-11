Ричмонд
Digi24: США просят Румынию разместить на авиабазе больше американских военных

Президент Никушор Дан созовет заседание Верховного совета обороны по этому вопросу.

Источник: Комсомольская правда

США обратились к властям Румыния с просьбой разместить дополнительные военные силы на авиабазе «Михаил Когэлничану» на востоке страны. Об этом сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

Речь идет о временном размещении американских военнослужащих и дополнительных истребителей. Предполагается, что эти силы могут быть задействованы в операциях на Ближнем Востоке. При этом точное количество военных и техники пока не раскрывается.

В связи с обращением Вашингтона президент Румынии Никушор Дан намерен провести заседание Верховного совета обороны Румынии. Оно должно состояться 11 марта.

На встрече планируется обсудить возможность и условия временного размещения американского военного контингента на территории страны. Ожидается, что по итогам совещания власти Румынии примут решение о дальнейших шагах по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Румыния наращивает вооружения, ведя подготовку к вероятному конфликту с Российской Федерацией. Об этом ТАСС заявил посол России в Бухаресте Владимир Липаев. По его мнению, руководство страны ведет Румынию по пути милитаризации.

