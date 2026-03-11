Ричмонд
На Ладоге спасли еще одну новорожденную нерпу

Нерпа сильно переохладилась из-за осадков.

Волонтеры спасли новорожденную нерпу из Ладоги в районе Кильпола. Ее привезли ночью. Это уже вторая за последние несколько дней.

«Малышка ползала под дождем за людьми на берегу. Сама она очень и очень слабенькая», — рассказали в ВК-сообществе «Спасение тюленей».

Это проект, созданный основателей «Фонда друзей балтийской нерпы». По оценке специалистов, нерпа родилась вчера. У нее была еще свежая пуповина. Малышка очень сильно переохладилась из-за осадков.

В минувшее воскресенье, 8 марта, на берегу Ладоги нашли еще одну новорожденную нерпу. Ее заметил прохожий, когда на ластоногую хотели напасть чайки.