На Ладоге спасли еще одну новорожденную нерпу

Волонтеры спасли новорожденную нерпу из Ладоги в районе Кильпола. Ее привезли ночью. Это уже вторая за последние несколько дней.
«Малышка ползала под дождем за людьми на берегу. Сама она очень и очень слабенькая», — рассказали в ВК-сообществе «Спасение тюленей».
Это проект, созданный основателей «Фонда друзей балтийской нерпы». По оценке специалистов, нерпа родилась вчера. У нее была еще свежая пуповина. Малышка очень сильно переохладилась из-за осадков.
В минувшее воскресенье, 8 марта, на берегу Ладоги нашли еще одну новорожденную нерпу. Ее заметил прохожий, когда на ластоногую хотели напасть чайки.