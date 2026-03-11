Суд вынес приговор минчанину, который сделал из одной квартиры три

Еще в январе 2025 года собственник помещения обращался в администрацию Заводского района: хотел узаконить перепланировку, но получил отказ. Вместе с тем, он получил досудебное уведомление, по которому ему следовало до 30 июня 2025 года устранить замечания, однако оно было проигнорировано.