Суд вынес приговор минчанину, который сделал из одной квартиры три

Стало известно, какое решение принял суд относительно минчанина, который сделал из одной квартиры три. Как пишут «Минск-Новости», некоторое время назад работники жилищно-эксплуатационного управления провели обследование квартиры по улице Центральной (Заводской район Минска). В ходе проверки жилого помещения было установлено, что владелец квартиры провел самовольную перепланировку, сделав из одной большой квартиры три малогабаритные.
Собственник помещения переоборудовал не только системы вентиляции, установил дополнительные перегородки, но и организовал полноценные кухни, санузлы. После чего каждая из трех мини квартир была оборудована металлической дверью.
Еще в январе 2025 года собственник помещения обращался в администрацию Заводского района: хотел узаконить перепланировку, но получил отказ. Вместе с тем, он получил досудебное уведомление, по которому ему следовало до 30 июня 2025 года устранить замечания, однако оно было проигнорировано.
В январе 2026 года мужчина вновь обращался в районную администрацию с тем же вопросом, однако также получил отказ.
Точку в этом деле поставил суд. По его решению собственник квартиры обязан привести жилое помещение в первоначальное проектное состояние.
Ранее мы писали о том, что власти Минска ответили на жалобы жителей микрорайона Чижовка о неприятном запахе от очистительной станции (тут про это).