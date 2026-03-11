Создан прототип высокопрочного датчика для систем навигации

По данным пресс-службы, разработанный в ЛЭТИ навигационный датчик использует в своей работе поверхностные акустические волны на кристаллической пластинке из пьезоэлектрического материала — он обеспечивает превращение электрического сигнала в механические колебания и обратно. Электрический ток подается на пластину, ее поверхность начинает колебаться и становится очень чувствительной к разным внешним воздействиям, например, изменениям температуры, давления, ускорения, угловой скорости. Характеристики колебаний меняются, и когда происходит обратное преобразование акустических волн в электричество, параметры тока отличаются от первоначального сигнала. Эти изменения фиксирует датчик.