Багреева: в столице пройдет юбилейный форум «Дни московской конкуренции»

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, программа форума будет разделена на тематические блоки: в первый день пройдут мероприятия для специалистов контрактных служб и заказчиков, во второй — для действующих и потенциальных поставщиков, в третий — для специалистов, курирующих работу контрактных служб, обсудят пути модернизации системы закупок и рынка конкуренции. Завершит форум трехдневный хакатон из цикла Tender Hack, участники которого будут искать решения по модернизации сервисов столичного портала поставщиков. В этот году команды будут создавать прототип системы персонализированного умного поиска продукции на портале поставщиков. Напомним, что в прошлом и позапрошлом годах проект Tender Hack был отмечен национальной премией «Хакатоны России».