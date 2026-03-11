Багреева: в столице пройдет юбилейный форум «Дни московской конкуренции»

В начале апреля в Москве пройдет пятый ежегодный форум «Дни московской конкуренции», который объединит представителей органов власти, госзаказчиков и поставщиков и станет одним из главных событий года в области госзаказа. О том, что ждет участников форума рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«В течение трех дней специалисты будут обсуждать вопросы нормативного регулирования в столичных закупках, особенности импортозамещения и применения национального режима, изменения в налоговом законодательстве, меры поддержки бизнеса, развитие цифровых инструментов и внедрение искусственного интеллекта в сферу госзаказа», — рассказала Багреева.
По словам заммэра, важной частью мероприятия станет вручение ежегодной премии «Поставщик Правительства Москвы», которая присваивается предпринимателям, работающим на рынке закупок города и добросовестно выполняющим все требования к качеству и срокам поставок. Заммэра напомнила, что премию вручают поставщикам государственных учреждений столицы, работающих в сфере здравоохранения и соцзащиты, строительства и транспорта, городского хозяйства и благоустройства, а также в других сферах.
На форуме выступят представители органов исполнительной власти столицы, площадок электронных торгов, предприниматели, эксперты по экономике и бизнесу.
По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, программа форума будет разделена на тематические блоки: в первый день пройдут мероприятия для специалистов контрактных служб и заказчиков, во второй — для действующих и потенциальных поставщиков, в третий — для специалистов, курирующих работу контрактных служб, обсудят пути модернизации системы закупок и рынка конкуренции. Завершит форум трехдневный хакатон из цикла Tender Hack, участники которого будут искать решения по модернизации сервисов столичного портала поставщиков. В этот году команды будут создавать прототип системы персонализированного умного поиска продукции на портале поставщиков. Напомним, что в прошлом и позапрошлом годах проект Tender Hack был отмечен национальной премией «Хакатоны России».
Форум «Дни московской конкуренции» проводится с 2019 года и служит площадкой для коммуникации между участниками рынка закупок, обмена лучшими бизнес-практиками и их адаптации под реальные задачи города, а также для поиска потенциальных партнеров и инвестиций. В это году он пройдет с 1 по 3 апреля, а хакатон Tender Hack — с 3 по 5 апреля.