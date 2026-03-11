Ричмонд
Самарцам объяснили, что свежие овощи могут подорожать из-за ситуации в Иране

Эксперт Миронов предупредил самарцев, какие овощи могут подорожать в ближайшее время.

В ближайшее время самарцы, как и практически все россияне, могут столкнуться с подорожанием цен на некоторые виды свежих овощей. По словам Сергея Миронова из федерации рестораторов и отельеров, уже дорожают баклажаны, перец и зелень. Это связано с ситуацией в Иране: страна ограничила экспорт продовольствия.

Вне сезона Россия почти не производит собственные баклажаны и перец, примерно 40% рынка в этот период закрывают поставки из Ирана. Также есть проблемы с поставками салатных листьев, сельдерея, пишет «Российская газета».

При этом, по данным Самарастата, цены на некоторые овощи даже начали снижаться. В период с 25 февраля по 2 марта средняя цена на огурцы снизилась с 289 до 275 рублей за килограмм. Официальных данных о мониторинге цен с 3 марта пока нет.

