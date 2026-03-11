Самарцам объяснили, что свежие овощи могут подорожать из-за ситуации в Иране

В ближайшее время самарцы, как и практически все россияне, могут столкнуться с подорожанием цен на некоторые виды свежих овощей. По словам Сергея Миронова из федерации рестораторов и отельеров, уже дорожают баклажаны, перец и зелень. Это связано с ситуацией в Иране: страна ограничила экспорт продовольствия.