«Моя жена — мой директор»: Стоянов причислил себя к подкаблучникам

Актер Юрий Стоянов находится в браке с третьей женой Еленой 25 лет. В беседе с журналистами артист поделился, что считает себя счастливым подкаблучником.

— Я убежден, что мне очень выгодно быть подкаблучником. Моя жена — мой директор. Я за ней как за каменной стеной: она знает весь график наперед, все даты, когда я свободен и когда занят, — отметил он.

Стоянов добавил, что «это очень здорово». Кроме того, его привлекает в супруге схожее чувство юмора — влюбленные смеются «над одним и тем же».

— У нее уникальное чувство юмора. Это, знаете ли, дорогого стоит, — цитирует 68-летнего артиста издание KP.ru.

