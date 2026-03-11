«Моя жена — мой директор»: Стоянов причислил себя к подкаблучникам

Актер Юрий Стоянов находится в браке с третьей женой Еленой 25 лет. В беседе с журналистами артист поделился, что считает себя счастливым подкаблучником.
— Я убежден, что мне очень выгодно быть подкаблучником. Моя жена — мой директор. Я за ней как за каменной стеной: она знает весь график наперед, все даты, когда я свободен и когда занят, — отметил он.
Стоянов добавил, что «это очень здорово». Кроме того, его привлекает в супруге схожее чувство юмора — влюбленные смеются «над одним и тем же».
— У нее уникальное чувство юмора. Это, знаете ли, дорогого стоит, — цитирует 68-летнего артиста издание KP.ru.
Блогер Анастасия Миронова, в свою очередь, намекнула на возможные проблемы в отношениях с рэпером Наваи Бакировым (Navai).
Кроме того, певец Филипп Киркоров признался, что многие его хиты родились после встречи с артисткой Аллой Пугачевой. Он поблагодарил судьбу за пережитые с ней эмоции.
16-летняя актриса Анна Пересильд также ответила хейтерам, не верящим в искренность ее отношений с певцом Ваней Дмитриенко. На своей странице она разместила видео, в котором спародировала критиков.