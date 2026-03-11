Власти ищут нового подрядчика для проекта рекультивации мусорного полигона в Круглово. На эти цели выделили 156,6 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит разработать документацию для рекультивации полигона в посёлке Круглово под Зеленоградском. В проекте необходимо предусмотреть два этапа работ: технический и биологический. В рамках первого этапа проведут стабилизацию тела полигона, выполаживание и террасирование. Специалисты обустроят системы сбора, транспортирования и обезвреживания свалочного газа, а также многофункциональное покрытие. Кроме того, нужно предусмотреть мероприятия по сбору, отведению и очистке сточных вод и фильтрата.
Подрядчика определят 20 марта. Разработать документацию необходимо в течение 850 дней с даты заключения контракта.
Ранее сообщали, что мусорный полигон в Круглово собираются закрыть к 2026 году. По словам директора «ЕСОО» Виталия Руткаускаса, на проектирование работ потребуется полтора года. Сама рекультивация займёт около двух лет. На все работы потребуется 2,5−3,5 миллиарда рублей, их выделят из федерального бюджета.
В июне 2024 года власти уже заказывали подготовку документации. Контракт на 28 миллионов рублей заключили с компанией «Берг-Проект» из Санкт-Петербурга, однако спустя год договор расторгли.
Свалку в Круглово решили закрыть после пожара летом 2023 году. На соседнем с полигоном участке располагается мусоросортировочный комплекс. Как сообщали в Минприроды, туда везут отходы из приморских городов.