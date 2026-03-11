Власти ищут нового подрядчика для проекта рекультивации мусорного полигона в Круглово

Победителю торгов предстоит разработать документацию для рекультивации полигона в посёлке Круглово под Зеленоградском. В проекте необходимо предусмотреть два этапа работ: технический и биологический. В рамках первого этапа проведут стабилизацию тела полигона, выполаживание и террасирование. Специалисты обустроят системы сбора, транспортирования и обезвреживания свалочного газа, а также многофункциональное покрытие. Кроме того, нужно предусмотреть мероприятия по сбору, отведению и очистке сточных вод и фильтрата.