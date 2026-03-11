В Омской области мужчина сжёг дачу с двумя людьми из-за ревности

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор жителю Омской области, признанному виновным в двойном убийстве и поджоге. Решение Омского областного суда вступило в законную силу.
Как установил суд, 17 июня 2024 года днём 49-летний житель деревни Гауф Азовского района по фамилии Темник приехал в садовое товарищество. Там между ним и хозяином дачи произошёл конфликт: владелец дома приревновал свою сожительницу к гостю.
По материалам дела, после ссоры подсудимый запер мужчину и женщину в дачном доме и поджёг его. Женщина погибла от отравления продуктами горения, а мужчина скончался спустя несколько дней в больнице от полученных ожогов.
Пожар уничтожил дачный дом и имущество. Материальный ущерб составил почти 492 тысячи рублей.
27 ноября 2025 года Омский областной суд признал мужчину виновным по пп. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Ему назначили 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
Кроме того, суд обязал осуждённого выплатить трём потерпевшим в общей сложности 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел жалобы осуждённого и его защитника и оставил приговор без изменения, сообщает пресс-служба омских судов.