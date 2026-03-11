ПВО Волгограда отразила ночную атаку беспилотников

В ночь с 10 на 11 марта Волгоградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Системы ПВО сработали своевременно. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, расчёты успешно перехватили и уничтожили все украинские беспилотники самолетного типа.
В Министерстве обороны России подтвердили, что дежурные средства ПВО эффективно справились с задачей в течение прошедшей ночи. Это не единичный случай: всего в эту ночь украинские БПЛА атаковали 11 российских регионов. Общими усилиями на территории России удалось перехватить и уничтожить впечатляющие 185 беспилотников.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше