Иран просит страны Персидского залива указать на укрытия США и Израиля

Он подчеркнул, что обращается к мусульманскому народу региона и государствам региона с просьбой сообщить о таких объектах, чтобы избежать жертв среди гражданских. Шекарчи отметил, что это позволит точнее поражать цели, не затрагивая жителей.
По информации агентства DefaPress, иранский представитель подчеркнул, что США и Израиль используют население стран региона в качестве «живого щита», и сотрудничество местных властей поможет Ирану действовать более избирательно и эффективно.
Ранее американская разведка начала фиксировать признаки того, что Иран предпринимает шаги по размещению морских мин на судоходном пути в Ормузском проливе. По данным Вашингтона, Тегеран использует небольшие суда, каждое из которых может перевозить две-три мины.
Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил о намерении Тегерана атаковать энергетические объекты на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат наносить удары по аналогичным целям в Иране.