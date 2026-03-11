Строительство Центра стрельбы из лука завершено на 15%

Ранее сообщалось, что казанские спортсмены завоевали 3 тыс.168 наград на российских и международных турнирах в 2025 году. Это почти в пять раз больше, чем десятью годами ранее — в 2005 году спортсмены из столицы РТ получили 708 медалей.