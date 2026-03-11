Строительство Центра стрельбы из лука завершено на 15%

В Московском районе Казани продолжается строительство Центра стрельбы из лука — на сегодняшний день работы выполнены на 15%. Сейчас рабочие уплотняют грунт, проводят работы по обратной засыпке и возведению монолитных стен. Ведется монтаж 182 тонн металлоконструкций и сборка опалубки (строительная конструкция) перекрытия административно-бытового корпуса.
На сегодняшний день специалисты уже завершили ряд строительных работ: разработали котлован, вынесли инженерные сети, выполнили вдавливание свай, провели установку и гидроизоляцию ростверка (часть конструкции фундамента) и манежа. Также установлены монолитные железобетонные колонны манежа и смонтированы стены административно-бытового корпуса второго этажа. Кроме того.
Новый спортивный комплекс площадью более 6 тыс. кв.м на базе ФСО «Тасма» предназначен для круглогодичных тренировок и проведения всероссийских соревнований. Центр смогут посещать за смену 100 человек, при этом ежедневно планируется проводить до четырех смен. Так, всего за день центр сможет принимать порядка 400 посетителей.
В спорткомплексе оборудуют стрелковый зал с покрытием из искусственного газона. Здесь спортсмены смогут практиковаться в стрельбе из лука на двух дистанциях: 70 и 18 метров. Также на территории центра планируется установить уличный полигон размером в 100 кв.м.
Кроме того, в центре появятся четыре раздевалки для спортсменов (на 25 человек) и две тренерские раздевалки. На втором этаже объекта расположится административно-бытовой комплекс (АБК), сообщает комитет физической культуры и спорта.
Напомним, строительные работы стартовали в сентябре 2025 года и завершатся к осени этого. Начало строительства поддержали генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и раис РТ Рустам Минниханов.
Ранее сообщалось, что казанские спортсмены завоевали 3 тыс.168 наград на российских и международных турнирах в 2025 году. Это почти в пять раз больше, чем десятью годами ранее — в 2005 году спортсмены из столицы РТ получили 708 медалей.