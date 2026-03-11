Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NY Times: Новый лидер Ирана Хаменеи получил ранение в первый день атак США

По данным источников, Моджтаба Хаменеи мог получить травмы ног во время ударов США и Израиля 28 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение в первый день атак США и Израиля. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на иранских и израильских чиновников.

По их данным, 56-летний политик мог получить травмы ног 28 февраля, когда начались удары по объектам в Тегеране. При этом точные обстоятельства и степень тяжести ранений остаются неизвестными.

Источники утверждают, что Хаменеи находится в безопасном месте с ограниченной связью. Одной из причин его отсутствия в публичном пространстве называют опасения, что любые обращения могут раскрыть его местоположение.

Моджтаба Хаменеи был объявлен новым верховным лидером спустя несколько дней после гибели его отца — Али Хаменеи, который погиб во время израильского авиаудара по комплексу руководства в Тегеране.

Иранские государственные СМИ косвенно упоминали о состоянии нового лидера, называя его «раненым ветераном войны». При этом официального подтверждения характера травм со стороны властей страны пока не было.

Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером Ирана Советом экспертов. Президент России Владимир Путин поздравил его с новой высокой миссией, добавив, что Москва поддерживает Тегеран.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше