NY Times: Новый лидер Ирана Хаменеи получил ранение в первый день атак США

По их данным, 56-летний политик мог получить травмы ног 28 февраля, когда начались удары по объектам в Тегеране. При этом точные обстоятельства и степень тяжести ранений остаются неизвестными.
Источники утверждают, что Хаменеи находится в безопасном месте с ограниченной связью. Одной из причин его отсутствия в публичном пространстве называют опасения, что любые обращения могут раскрыть его местоположение.
Моджтаба Хаменеи был объявлен новым верховным лидером спустя несколько дней после гибели его отца — Али Хаменеи, который погиб во время израильского авиаудара по комплексу руководства в Тегеране.
Иранские государственные СМИ косвенно упоминали о состоянии нового лидера, называя его «раненым ветераном войны». При этом официального подтверждения характера травм со стороны властей страны пока не было.
Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером Ирана Советом экспертов. Президент России Владимир Путин поздравил его с новой высокой миссией, добавив, что Москва поддерживает Тегеран.