Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Тайн следствия» Валерий Бочкин

Актер театра и кино Валерий Бочкин, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и другим, умер на 82-м году жизни, сообщил aif.ru театр «На Неве», где служил артист.
«Валерий Николаевич ушел из жизни 7 марта», — подтвердили в театре.
Бочкина не стало после продолжительной тяжелой болезни.
Валерий Бочкин родился 21 июня 1944 года. В 1973 году окончил ГИТИС, курс Г. Г. Конского и О. Н. Андровской. В 80-е годы играл в ленинградском Театре драмы и комедии (на Литейном). С 1987 года служил в Санкт-Петербургском детском драматическом театре «На Неве».
В 1997 году Бочкин получил звание Заслуженного артиста РФ.
За свою долгую творческую карьеру Валерий Бочкин сыграл роли не только в десятках сказок и постановок, но и в почти 50 фильмах и сериалах, наиболее известные из них «Бандитский Петербург — 8 (Терминал)», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и другие.