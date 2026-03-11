Сестра погибшего на СВО бойца отстояла право на наследство в Волгограде

История началась с того, что Андрей Д., брат Луизы, с декабря 2024 года числился пропавшим без вести в зоне специальной военной операции. Луиза узнала о его смерти только в конце марта 2025 года, а свидетельство о смерти получила позднее. Из документа следовало, что Андрей умер еще в декабре 2024 года, исполняя воинский долг. У Андрея не было ни детей, ни жены. Мать лишена родительских прав, а об отце нет информации. Получается, что прямых наследников первой очереди не осталось. В такой ситуации Луиза, как наследница второй очереди, имела право на имущество брата.