Сестра погибшего на СВО бойца отстояла право на наследство в Волгограде

В Волгоградской области суд встал на сторону Луизы Г., сестры бойца, погибшего в ходе СВО. Ей удалось восстановить право на наследство своего брата, несмотря на пропущенный по закону срок, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
История началась с того, что Андрей Д., брат Луизы, с декабря 2024 года числился пропавшим без вести в зоне специальной военной операции. Луиза узнала о его смерти только в конце марта 2025 года, а свидетельство о смерти получила позднее. Из документа следовало, что Андрей умер еще в декабре 2024 года, исполняя воинский долг. У Андрея не было ни детей, ни жены. Мать лишена родительских прав, а об отце нет информации. Получается, что прямых наследников первой очереди не осталось. В такой ситуации Луиза, как наследница второй очереди, имела право на имущество брата.
В августе 2025 года она обратилась к нотариусу, чтобы оформить наследство. Однако ей отказали, так как она пропустила установленный законом шестимесячный срок для принятия наследства. Тогда она подала иск в суд и попросила восстановить срок для принятия наследств.
Фроловский городской суд Волгоградской области, учитывая все независимые от Луизы обстоятельства, которые помешали ей реализовать свои права, полностью удовлетворил ее исковые требования.