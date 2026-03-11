Ушел из жизни Почетный гражданин Екатеринбурга Александр Зверев

Александр Зверев родился в 1928 году, с начала войны, будучи еще подростком, пошел работать на завод «Уралхиммаш», а в 1944 году добровольно поступил в военно-морскую школу юнг Северного флота, где получил специальность боцмана торпедных катеров, до 1952 года он служил на боевом корабле Балтийского флота, затем работал на производственном объединении «Уралобувь» и более 35 лет — механиком цеха.