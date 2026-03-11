Ушел из жизни Почетный гражданин Екатеринбурга Александр Зверев

В Екатеринбурге в возрасте 99 лет скончался Почетный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Александр Дмитриевич Зверев. Соболезнования родным и близким ветерана выразил глава уральской столицы Алексей Орлов.
Александр Зверев родился в 1928 году, с начала войны, будучи еще подростком, пошел работать на завод «Уралхиммаш», а в 1944 году добровольно поступил в военно-морскую школу юнг Северного флота, где получил специальность боцмана торпедных катеров, до 1952 года он служил на боевом корабле Балтийского флота, затем работал на производственном объединении «Уралобувь» и более 35 лет — механиком цеха.
Александр Дмитриевич вел военно-патриотическую работу с молодежью и внес большой вклад в развитие ветеранского движения Чкаловского района Екатеринбурга.
Звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга» Зверев был удостоен в 2025 году. Также он награжден орденами несколькими медалями, в том числе «За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».