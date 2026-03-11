В Якутске мальчик выпал из окна второго этажа детского сада

Инцидент произошёл во время подготовки к завтраку: мальчик забрался на подоконник в спальне, открыл окно и выпал на сугроб. Воспитатель заметила падение и пыталась удержать ребёнка за одежду, но не смогла. Региональный главк СК РФ начал проверку обстоятельств происшествия.