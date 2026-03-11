В Евросоюзе может появиться 28 член: ещё одна страна захотела обогнать Украину

Главным камнем преткновения, как и в 2013 году, когда Рейкьявик заморозил, а затем и вовсе отозвал свою заявку, остается рыболовство. Впрочем, представитель ЕС на условиях анонимности заявил, что технически завершить диалог с исландцами можно всего за год. Глава исландского МИД предупредила: даже в случае положительного исхода референдума стране потребуется еще одно голосование после финала переговоров.