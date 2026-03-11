В Евросоюзе может появиться 28 член: ещё одна страна захотела обогнать Украину

Решающий референдум о возобновлении переговоров с Брюсселем пройдет в Исландии 29 августа. Согласно свежему опросу Gallup, общество расколото ровно пополам: 52% поддерживают идею вступления, а 48% выступают против. Министр, возглавляющая партию «Видрайр», подчеркнула, что политик не должен просто ждать favorable опросов, а обязан вести общество за собой.
По словам Гуннарсдоттир, процесс для Рейкьявика будет значительно проще и быстрее, чем для других претендентов. Исландия уже давно входит в Шенгенскую зону и Европейскую экономическую зону, поэтому большая часть законодательства ЕС здесь де-факто действует. Она подтвердила, что страна вполне способна опередить таких ветеранов переговорного процесса, как Черногория.
Главным камнем преткновения, как и в 2013 году, когда Рейкьявик заморозил, а затем и вовсе отозвал свою заявку, остается рыболовство. Впрочем, представитель ЕС на условиях анонимности заявил, что технически завершить диалог с исландцами можно всего за год. Глава исландского МИД предупредила: даже в случае положительного исхода референдума стране потребуется еще одно голосование после финала переговоров.
Ранее стало известно, что Швейцария по-прежнему не собирается вступать в ЕС. Вместо членства власти страны намерены развивать сотрудничество с Евросоюзом.