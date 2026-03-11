Россиянам объяснили, почему буква «ё» меняет смысл слов

Буква «ё» выполняет смыслообразующую функцию в русском языке и помогает сохранять точность речи. Об этом РИА Новости сообщили специалисты Института русистики.
Поводом для комментария стало разъяснение Социального фонда России о правилах оформления заявления на единое пособие. В ведомстве указали, что персональные данные должны полностью совпадать с информацией в документах, включая написание буквы «ё». Ошибка в написании может стать причиной отказа в рассмотрении заявления.
Как отметили филологи, использование буквы «ё» имеет прямое значение для корректного понимания текста. По их словам, эта буква помогает избежать искажений смысла и неточностей в речи.
В Институте русистики уточнили, что обязательное употребление буквы «ё» в образовательной системе было введено в советских школах в 1942 году.
Специалисты добавили, что исключение этой буквы из алфавита может привести к появлению двусмысленных формулировок и сложностей при чтении.
В качестве примеров они привели слова «заём» и «заем», «нёбо» и «небо», «мёл» и «мел».
Филологи подчеркнули, что в словах с буквой «ё» ударение всегда падает на этот звук, тогда как буква «е» не всегда обозначает ударный слог. По их словам, ошибка в написании может полностью изменить смысл слова или фразы.
Читайте также: Фермер смерти: как Роберт Пиктон десятилетиями убивал женщин в Канаде.