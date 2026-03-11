Ричмонд
В Казани сократили срок льготной парковки для электромобилей

Если раньше разрешение действовало бессрочно, то теперь его нужно продлевать каждые два года.

Источник: Комсомольская правда

В Казани изменились правила бесплатной парковки для владельцев электромобилей. Если раньше разрешение действовало бессрочно, то теперь его нужно продлевать каждые два года, напомнили в мэрии города.

По истечении двух лет автомобиль автоматически исключается из реестра. Чтобы сохранить льготу, владелец должен заново подать заявление с документами. Для машин, уже включенных в список, отсчет начался с 20 февраля.

Электромобили по-прежнему могут бесплатно парковаться на муниципальных стоянках (кроме мест для инвалидов). Всего в Казани зарегистрировано более тысячи таких авто.