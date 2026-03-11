Собака помогла хозяйке обнаружить рак лёгких на ранней стадии

Жительница британской деревни Хэдкорн Коллин Фергюсон считает, что обязана жизнью своей собаке. Её немецкая овчарка по кличке Инка первой заметила признаки серьёзной болезни. Как пишет Daily Star, ещё в 2015 году питомец начал вести себя необычно. Он постоянно тянулся к хозяйке, принюхивался к её дыханию и даже хмурился, когда подходил близко.