Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собака помогла хозяйке обнаружить рак лёгких на ранней стадии

Жительница британской деревни Хэдкорн Коллин Фергюсон считает, что обязана жизнью своей собаке. Её немецкая овчарка по кличке Инка первой заметила признаки серьёзной болезни. Как пишет Daily Star, ещё в 2015 году питомец начал вести себя необычно. Он постоянно тянулся к хозяйке, принюхивался к её дыханию и даже хмурился, когда подходил близко.

Через несколько недель женщина решила провериться у врача. Медик осмотрел полость рта, назначил несколько анализов, однако никаких отклонений тогда не обнаружили. Тем не менее Инка продолжала настойчиво реагировать на запах. Фергюсон решила не игнорировать поведение животного и прошла полное сканирование организма.

Обследование показало опухоль в лёгком размером с мяч для гольфа. Врачи диагностировали у пациентки рак легких первой стадии. По словам женщины, у неё не было абсолютно никаких симптомов, кроме усталости.

«Но я думала, это просто потому, что мне было за 60, а я всё ещё работала», — добавила она.

В июне 2015 года хирурги успешно удалили злокачественное образование. По их словам, выявить рак на раннем этапе удаётся редко, поэтому собака фактически спасла хозяйке жизнь. С тех пор женщина находится в ремиссии.

«Мне просто повезло», — считает она.

Ранее британские СМИ рассказывали историю мужчины, который мучался от сильной зубной боли и даже не подозревал, что это — симптом рака крови, «поедающего» его кости. Рентген показал, что в левой части лица они попросту исчезли.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.