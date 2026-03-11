Миронов предложил создать в России систему детских сберегательных счетов

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать в России систему детских государственных сберегательных счетов с первоначальным взносом каждому родившемуся ребёнку по 100 тысяч рублей из федерального бюджета.
Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом предлагается осуществление однократного перечисления денежных средств в размере 100 тысяч рублей на счет, открытый на имя каждого новорожденного гражданина Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что предлагается при рождении каждому ребёнку открывать именной спецсчёт и зачислять на него 100 тысяч рублей из федерального бюджета, чтобы после наступления совершеннолетия молодые люди смогли воспользоваться этими деньгами вместе с накопившимися процентами.
«В законопроекте говорится, что открывать сберегательный счет должен Пенсионный фонд на основании сведений содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния», — добавил он.
По словам политика, накопленные средства будут весьма кстати молодым людям, которые только начинают свою жизнь и ещё не успели собрать деньги, чтобы оплатить учебу, купить автомобиль, или со временем вложить средства в строительство дома или покупку квартиры.
«Введение детского сберегательного счета в России позволит реализовать сразу несколько стратегических задач: снизить уровень социального неравенства, обеспечить детям равный старт при вступлении во взрослую жизнь, снять основной психологический барьер для создания семьи и рождения первого ребенка у молодых семей», — подытожил Миронов.