Миронов предложил создать в России систему детских сберегательных счетов

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что предлагается при рождении каждому ребёнку открывать именной спецсчёт и зачислять на него 100 тысяч рублей из федерального бюджета, чтобы после наступления совершеннолетия молодые люди смогли воспользоваться этими деньгами вместе с накопившимися процентами.