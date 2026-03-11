«Отвалите от неё»: Шура высказался о возвращении Пугачёвой в Россию

Певец Шура (Александр Медведев) заявил, что Алла Пугачёва сама решит, когда ей возвращаться в Россию. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
«Она сама решит, когда ей возвращаться. Она не иноагент. Она просто уехала вместе с мужем и детьми. Отвалите от неё», — сказал Шура, отвечая на вопрос о возможном возвращении Пугачёвой.
Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певица может приехать в Россию уже этой весной, а летом — дать первый за долгое время концерт в Москве. В свою очередь представитель артистки Елена Чупракова допустила, что Пугачёва может приехать в страну в 2026 году.
Алла Пугачёва уехала из России в октябре 2022 года вместе с детьми в Израиль. После этого в социальных сетях развернулась активная дискуссия вокруг её решения. В ноябре 2023-го певица ненадолго приезжала в РФ, где записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
В декабре 2025-го Алла Пугачёва выпустила новую песню «Давай просто жить».