Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отвалите от неё»: Шура высказался о возвращении Пугачёвой в Россию

Певиц напомнил, что Примадонна не иноагент.

Источник: Клопс.ru

Певец Шура (Александр Медведев) заявил, что Алла Пугачёва сама решит, когда ей возвращаться в Россию. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Она сама решит, когда ей возвращаться. Она не иноагент. Она просто уехала вместе с мужем и детьми. Отвалите от неё», — сказал Шура, отвечая на вопрос о возможном возвращении Пугачёвой.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певица может приехать в Россию уже этой весной, а летом — дать первый за долгое время концерт в Москве. В свою очередь представитель артистки Елена Чупракова допустила, что Пугачёва может приехать в страну в 2026 году.

Алла Пугачёва уехала из России в октябре 2022 года вместе с детьми в Израиль. После этого в социальных сетях развернулась активная дискуссия вокруг её решения. В ноябре 2023-го певица ненадолго приезжала в РФ, где записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.

В декабре 2025-го Алла Пугачёва выпустила новую песню «Давай просто жить».