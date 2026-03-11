«Отвалите от неё»: Шура высказался о возвращении Пугачёвой в Россию

Алла Пугачёва уехала из России в октябре 2022 года вместе с детьми в Израиль. После этого в социальных сетях развернулась активная дискуссия вокруг её решения. В ноябре 2023-го певица ненадолго приезжала в РФ, где записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.