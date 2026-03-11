В РАН сообщили о минимуме солнечной активности с 2022 года

«Среднемесячное число солнечных пятен, которое единообразно измеряется с 1749 года и является главным индикатором уровня солнечной активности, снизилось за первые два месяца 2026 года до 78.2. Это самый низкий показатель с августа 2022 года, когда было зафиксировано значение 74.6. Во все последующие месяцы регистрировались более высокие индексы, а в пике цикла, в августе 2024 года, было достигнуто значение 216, ставшее самым высоким за последние 20 лет», — говорится в сообщении.