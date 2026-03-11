В РАН сообщили о минимуме солнечной активности с 2022 года

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Среднемесячное число солнечных пятен, считающееся главным индикатором уровня солнечной активности, по итогам первых двух месяцев 2026 года снизилось до 78.2, что стало самым низким показателем с августа 2022 года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Среднемесячное число солнечных пятен, которое единообразно измеряется с 1749 года и является главным индикатором уровня солнечной активности, снизилось за первые два месяца 2026 года до 78.2. Это самый низкий показатель с августа 2022 года, когда было зафиксировано значение 74.6. Во все последующие месяцы регистрировались более высокие индексы, а в пике цикла, в августе 2024 года, было достигнуто значение 216, ставшее самым высоким за последние 20 лет», — говорится в сообщении.
В настоящее время, как подчеркивается, глобальная активность Солнца падает существенно быстрее прогнозов. «Прогнозируемое значение на февраль составляло 114.8 (прогноз NOAA). При этом устойчиво опуститься ниже 80 среднемесячное число пятен должно было не раньше середине 2027 года. По этой причине февральский спад пока рассматривается как случайная флуктуация», — отмечается в сообщении.