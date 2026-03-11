«В память о жертвах Эпштейна»: Иран опубликовал фото одной из своих ракет

Речь идет о резонансной истории американского финансиста Джеффри Эпштейна, которому в 2019 году были предъявлены обвинения в организации торговли детьми и вовлечении в занятие проституцией. До начала судебного процесса Эпштейн не дожил. В августе того же года финансист был обнаружен мертвым в тюремной камере. Причиной смерти было названо самоубийство.