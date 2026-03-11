Ричмонд
«В память о жертвах Эпштейна»: Иран опубликовал фото одной из своих ракет

Иран запустил ракету с надписью в память о жертвах Эпштейна, опубликовано фото.

Источник: Комсомольская правда

По позициям американо-израильских сил была запущена ракета, на корпусе которой была нанесена надпись: «В память о жертвах острова Эпштейна». Снимок боеприпаса опубликовал иранский телеканал Press TV в своем Telegram-канале.

Речь идет о резонансной истории американского финансиста Джеффри Эпштейна, которому в 2019 году были предъявлены обвинения в организации торговли детьми и вовлечении в занятие проституцией. До начала судебного процесса Эпштейн не дожил. В августе того же года финансист был обнаружен мертвым в тюремной камере. Причиной смерти было названо самоубийство.

Запуск ракеты с таким посланием произошел на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе обострилась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции.

Ранее представители КСИР попросили страны Персидского залива указать местонахождение военных баз США и Израиля.

