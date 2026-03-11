«Долго спите, плохо отработали»: мэр Уфы разнес чиновников за утренний коллапс и отправил чистить снег

Сегодня, 11 марта, на оперативном совещании мэр Уфы Ратмир Мавлиев жестко раскритиковал работу коммунальных служб, которые не справились с последствиями мощного снегопада. Он признался, что лично будил начальника городского хозяйства Арсена Латыпова в 06:30. Директору МУП «САХ» объявлен выговор, а у первого заместителя мэра Сергея Кожевника отменили все совещания.
Мавлиев заявил, что подчиненные не работают на опережение и перекладывают ответственность друг на друга. Он подчеркнул, что за десять дней выпала месячная норма осадков, но коммунальщики оказались к этому не готовы, и спросил, являются ли они одной командой.
Градоначальник отметил, что задача — не искать виноватых, а исправлять ситуацию. Он распорядился снять костюмы и галстуки, надеть удобную обувь и выйти на очистку улиц и дворов. После этого Мавлиев объявил совещание закрытым и отправил всех наводить порядок на территориях.
Таким образом, сегодняшнее оперативное совещание в мэрии продлилось всего три минуты.
