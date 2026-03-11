В зоопарк Самары привезли львицу Сабру, которую конфисковали в Махачкале

В самарском зоопарке появилась новая обитательница — львица по кличке Сабра. Ее по решению суда конфисковали у жителя Махачкалы, рассказали в Росприроднадзоре. Сабра — молодая львица, ей примерно 10−11 месяцев, у жителя столицы Дагестана она находилась незаконно.
«По решению Росприроднадзора Сабру передали в самарский зоопарк», — прокомментировала пресс-служба ведомства.
Львица уже находится в Самаре, дорогу она перенесла хорошо. Сабра сейчас адаптируется к новым условиям, которые отвечают требованиям к содержанию кошачьих.
Напомним, что летом 2023 года в зоопарк Самары приехал лев Алтай. Осенью прошлого года он переехал в новый просторный вольер, который построили специально для него.