Волгоградцам рассказали о новых нормативах ГТО по управлению дронами

В России разрабатывают нормативы ГТО по двум новым дисциплинам. По информации «Парламентской газеты», в течение ближайших двух лет во всероссийский физкультурно-спортивный комплекс войдут гонки дронов. Соответствующее поручение ранее дал президент Владимир Путин.

Федерация гонок дронов России подтвердила разработку программы испытаний.

— Текущий год станет тестовым с точки зрения методик, инфраструктуры и самих нормативов. В 2027—2028 годах планируем масштабировать проект на все 89 регионов России и включить элементы управления БПЛА в комплекс ГТО на постоянной основе, — подчеркнул президент ФГДР Илья Галаев.

Отметим, на первом этапе в комплекс будут включены гонки дронов 75-класса и пилотирование квадракоптеров с использованием отечественных симуляторов. Испытание будет рассчитано на возрастную группу от 14 до 29 лет.

Фото из архива ИА «Высота 102».

