Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России в июне начнет действовать новый ГОСТ на свежие фрукты

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на свежие фрукты.

Источник: Аргументы и факты

С 1 июня 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ на свежие фрукты, семечковые и косточковые. Об этом предупредили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Новый ГОСТ уточнит требования к содержанию пестицидов, токсичных элементов и микотоксинов. Обновленный стандарт запретит наличие генно-модифицированных организмов. Норма распространится и на посадочный материал, на котором будут выращивать фрукты с улучшенными характеристиками. Дополнительные требования установят и к производству фруктов.

Согласно требованиям, при выращивании фруктов будут использовать улучшенную промышленную и другую продукцию (например, агрохимикаты). Само производство необходимо обособить от производства иной сельскохозяйственной продукции.

Фрукты, выращенные по новым требованиям и прошедшие сертификацию, могут быть маркированы спецзнаком «Зеленый эталон».

Напомним, с 1 апреля в России введут новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки.

Кроме того, с 30 апреля заработает новый ГОСТ для маникюра и педикюра.