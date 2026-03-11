В России в июне начнет действовать новый ГОСТ на свежие фрукты

С 1 июня 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ на свежие фрукты, семечковые и косточковые. Об этом предупредили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Новый ГОСТ уточнит требования к содержанию пестицидов, токсичных элементов и микотоксинов. Обновленный стандарт запретит наличие генно-модифицированных организмов. Норма распространится и на посадочный материал, на котором будут выращивать фрукты с улучшенными характеристиками. Дополнительные требования установят и к производству фруктов.
Согласно требованиям, при выращивании фруктов будут использовать улучшенную промышленную и другую продукцию (например, агрохимикаты). Само производство необходимо обособить от производства иной сельскохозяйственной продукции.
Фрукты, выращенные по новым требованиям и прошедшие сертификацию, могут быть маркированы спецзнаком «Зеленый эталон».
Напомним, с 1 апреля в России введут новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки.
Кроме того, с 30 апреля заработает новый ГОСТ для маникюра и педикюра.