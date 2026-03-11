XRAS: активность Солнца упала до минимума за последние три с половиной года

В лаборатории обратили внимание, что сейчас активность Солнца снижается значительно быстрее, чем планировалось. Согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в феврале ожидался показатель в 114,8. Снижение ниже 80 должно было произойти не раньше середины 2027 года.