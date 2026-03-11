XRAS: активность Солнца упала до минимума за последние три с половиной года

Ричмонд
Источник: Аргументы и факты

Среднее количество солнечных пятен, которые за месяц появляются на Солнце, в январе и феврале снизилось до 78,2, что является минимальным значением с августа 2022 года, когда показатель равнялся 74,6, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (XRAS).

При этом пик активности звезды был зафиксирован в августе 2024 года. В тот момент среднемесячное количество солнечных пятен достигло 216. Это стало самым большим показателем за последние 20 лет.

В лаборатории обратили внимание, что сейчас активность Солнца снижается значительно быстрее, чем планировалось. Согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в феврале ожидался показатель в 114,8. Снижение ниже 80 должно было произойти не раньше середины 2027 года.

«По этой причине февральский спад пока рассматривается как случайная флуктуация. Похожая ситуация наблюдалась в мае 2025 года, когда цикл резко провалился до уровня 78,5 (очень близкого к текущему), но затем вернулся на среднюю прогнозную траекторию», — пояснила XRAS в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в первую декаду марта среднее значение по числу пятен соответствует уровню февраля и составляет 82.

Напомним, 3 марта стало известно, что от Солнца отсоединился гигантский протуберанец размером около миллиона километров. Его выбросило в направлении северного полюса звезды.

