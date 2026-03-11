Виталий Хоценко встретился с участником программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» Анатолием Чирковым

Анатолий Чирков, как и все участники этой региональной программы, недавно завершил стажировку в органах власти. Со своим наставником — Виталием Хоценко он поделился впечатлениями о взаимодействии с органами исполнительной власти и их структурными подразделениями, рассказал о навыках, которые ему удалось получить во время обучения. С марта для всех участников региональной программы начался новый образовательный модуль программы — он посвящён вопросам регионального и муниципального управления.