Виталий Хоценко встретился с участником программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» Анатолием Чирковым

Он удостоен государственных наград за личное мужество и высокий профессионализм, среди которых орден «За военные заслуги», медали Суворова и Жукова, «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества», а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».
Анатолий Чирков, как и все участники этой региональной программы, недавно завершил стажировку в органах власти. Со своим наставником — Виталием Хоценко он поделился впечатлениями о взаимодействии с органами исполнительной власти и их структурными подразделениями, рассказал о навыках, которые ему удалось получить во время обучения. С марта для всех участников региональной программы начался новый образовательный модуль программы — он посвящён вопросам регионального и муниципального управления.
Напомним, что программа «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» направлена на профессиональную переподготовку участников и ветеранов СВО, она начата в регионе в 2025 году по поручению президента страны.