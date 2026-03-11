Ричмонд
Виталий Хоценко встретился с участником программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» Анатолием Чирковым

Полковник Анатолий Чирков — выпускник танкового инженерного института, кадровый военный с серьёзным опытом службы, в том числе в зоне специальной военной операции.

Источник: Om1 Омск

Он удостоен государственных наград за личное мужество и высокий профессионализм, среди которых орден «За военные заслуги», медали Суворова и Жукова, «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества», а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».

Анатолий Чирков, как и все участники этой региональной программы, недавно завершил стажировку в органах власти. Со своим наставником — Виталием Хоценко он поделился впечатлениями о взаимодействии с органами исполнительной власти и их структурными подразделениями, рассказал о навыках, которые ему удалось получить во время обучения. С марта для всех участников региональной программы начался новый образовательный модуль программы — он посвящён вопросам регионального и муниципального управления.

Напомним, что программа «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» направлена на профессиональную переподготовку участников и ветеранов СВО, она начата в регионе в 2025 году по поручению президента страны.