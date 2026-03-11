Ричмонд
В Калининграде планируют построить новый спортивный центр

На работы выделяют более 600 млн рублей.

На ул. Рокоссовского в Калининграде планируют построить новый спортивный центр с универсальным игровым залом. Постановление об осуществлении капитальных вложений опубликовано на сайте горадминистрации.

Инициатор строительства — комитет по социальной политике администрации. Способ финансового обеспечения капитальных вложений — субсидия МБУ «Управление капитального строительства». Мощность объекта, как ожидается, составит 80 посещений в смену. Указанные годы реализации проекта — 2027−2030-й.

Предполагаемая стоимость строительства в ценах соответствующих лет — 656 558 000 рублей. На проектно-изыскательские работы планируют потратить порядка 25 млн рублей.