Новый трехосный автобус появится на маршруте Перми 16 марта

В Перми трехосный автобус марки Volgabus проходит финальную подготовку к выходу на маршрут, его длина составляет 14,5 метра. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
Перевозчик намерен запустить «Гипербас» на маршрут № 59 «М/р Юбилейный — Школа № 136» 16 марта. Габариты автобуса на 2,5 метра превышают длину стандартных машин большого класса. Транспортное средство рассчитано на 130 пассажиров, в том числе 51 место — сидячее.
Новый большой автобус, приобретенный перевозчиком ООО «Сити Бас», имеет три оси колес. Сейчас специалисты компании «НАВИ Телематика» завершают его подготовку.
В дополнение к стандартному оборудованию пермских автобусов данная модель оснащена системой кругового обзора, комплексом видеоаналитики для мониторинга состояния водителя в режиме реального времени, а также датчиками контроля слепых зон со световой индикацией.