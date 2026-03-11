Ричмонд
Жителям Коминтерновского района Воронежа вернули электричество

У жителей улиц Лизюкова, Беговой и Хользунова снова работает электричество.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты «Воронежской горэлектросети» устранили последствия технологического сбоя на двух кабельных линиях, из-за которого без света остались жители улиц Генерала Лизюкова, Беговой, Хользунова и прилегающих кварталов в Коминтерновском районе. Об этом сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей организации вечером вторника, 10 марта.

Чтобы вернуть энергию в дома, ремонтные бригады задействовали спецтехнику и перевели потребителей на резервные схемы питания. К вечеру вторника электроснабжение всех абонентов было восстановлено в штатном режиме.

Кстати, напомним, что 11 марта жителей Коминтерновского района Воронежа ждет плановое отключение холодной воды. По адресу ул. Машиностроителей, 22/2 сотрудники РВК-Воронеж заменят пожарный гидрант. Об этом рассказали в пресс-службе водоканала накануне.