Жителям Коминтерновского района Воронежа вернули электричество

Специалисты «Воронежской горэлектросети» устранили последствия технологического сбоя на двух кабельных линиях, из-за которого без света остались жители улиц Генерала Лизюкова, Беговой, Хользунова и прилегающих кварталов в Коминтерновском районе. Об этом сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей организации вечером вторника, 10 марта.