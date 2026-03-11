AIF: причиной смерти актера Бочкина из «Улиц разбитых фонарей» стал инсульт

Причиной смерти актера театра и кино Валерия Бочкина, известного по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и другим, стал инсульт. Об этом aif.ru сообщили в окружении артиста.
«Валерий Николаевич ушел из жизни после третьего инсульта», — сказала собеседница издания.
В театре «На Неве», где служил 81-летний артист, подтвердили, что причиной смерти стала тяжелая болезнь. Бочкин скончался 7 марта.
Валерий Бочкин родился 21 июня 1944 года. В 1973 году окончил ГИТИС, курс Г. Г. Конского и О. Н. Андровской. В 80-е годы играл в ленинградском Театре драмы и комедии (на Литейном). С 1987 года служил в Санкт-Петербургском детском драматическом театре «На Неве».
В 1997 году Бочкин получил звание Заслуженного артиста РФ.
За свою долгую карьеру Валерий Бочкин сыграл десятки ролей не только в театральных постановках, но и кино. Он снимался в таких известных проектах, как «Бандитский Петербург — 8 (Терминал)», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и других.