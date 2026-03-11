AIF: причиной смерти актера Бочкина из «Улиц разбитых фонарей» стал инсульт

Валерий Бочкин родился 21 июня 1944 года. В 1973 году окончил ГИТИС, курс Г. Г. Конского и О. Н. Андровской. В 80-е годы играл в ленинградском Театре драмы и комедии (на Литейном). С 1987 года служил в Санкт-Петербургском детском драматическом театре «На Неве».