В Омске в феврале был зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

В феврале 2026 года в Омске наблюдалась неустойчивая погода, что, по данным ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», привело к накоплению вредных примесей в воздухе. Особенно неблагоприятные условия для рассеивания загрязнений сложились в ночные и утренние часы 20, 24, 26, 27 и 28 февраля.
Для предотвращения ухудшения качества воздуха на эти дни было объявлено пять предупреждений для 60 омских предприятий о переходе на первый режим работы, что предусматривает снижение объёмов выбросов и минимизацию загрязнения.
С целью контроля за ситуацией специалисты круглосуточно проводили замеры содержания 32 различных примесей в воздухе, выполнив более 127 тысяч измерений за месяц.
Результаты мониторинга показали превышения предельно допустимых концентраций (ПДКмр) по ряду вредных веществ:
оксид углерода — превышения зафиксированы в Центральном и Ленинском административных округах; диоксид азота — превышения зафиксированы в Ленинском, Кировском и Центральном округах; оксид азота и сероводород — превышения в Центральном округе.
По итогам февраля 2026 года уровень загрязнения воздуха в Омске был классифицирован как «повышенный». Однако случаев высокого или экстремально высокого загрязнения на стационарных постах не зарегистрировано.