В Омске в феврале был зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

В феврале 2026 года в Омске наблюдалась неустойчивая погода, что, по данным ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», привело к накоплению вредных примесей в воздухе. Особенно неблагоприятные условия для рассеивания загрязнений сложились в ночные и утренние часы 20, 24, 26, 27 и 28 февраля.