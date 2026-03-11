Какие населённые пункты Омской области затопит весной 2026? Полный список

Весна в Омской области традиционно становится испытанием на прочность для инфраструктуры и жителей региона. Хотя снегозапасы в этом году ниже прошлогодних, расслабляться рано: угроза подтоплений сохраняется как на южных территориях, так и в северных районах.
Omsk.aif.ru публикует список территорий в зоне подтопления.
Где будет паводок в Омской области 2026?
Согласно прогнозу, подготовленному на основании данных, поступивших от Росгидромета, ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», РГП «Казгидромет», Нижне-Обского БВУ и ФГБУ «Гидроспецгеология», в этот период основную опасность представляет подъем уровня воды в реках из-за образования заторов льда. Всего в зоне риска — 29 поворотов и перекатов на реке Иртыш.
Населенные пункты в зоне возможного подтопления (в пределах поймы Иртыша):
Черлакский район: р.п. Черлак (особенно жилой массив «Затон»).
Город Омск: (район речного порта, устье реки Омь, природный парк «Птичья Гавань»).
Омский район: с. Усть-Заостровка.
Большереченский район: р.п. Большеречье.
Знаменский район: с. Знаменское.
Тевризский район: р.п. Тевриз.
Тарский район: г. Тара.
Усть-Ишимский район: с. Усть-Ишим.
Зона риска на реке Тара:
Муромцевский район: р.п. Муромцево, с. Низовое.
Возможны обрушение берегов, повреждение береговых объектов, жилых и производственных строений, водозаборов, насосных станций, ЛЭП и линий связи.
Кого затопит в Омской области весной: апрель-май.
Это классический разлив рек, когда в русла поступает основной объем талой воды. Зоны риска остаются теми же — все перечисленные выше населенные пункты в поймах Иртыша, Ишима, Тары и Оми. Разница лишь в том, что вода прибывает медленнее, но держится дольше, увеличивая нагрузку на береговые укрепления и фундаменты зданий.
Наиболее непредсказуемый сценарий — когда интенсивное таяние снега совпадает с залповыми ливнями. В этом случае вода затапливает улицы за считаные часы.
Зона риска: преимущественно южные степные районы области — Азовский, Одесский, Русско-Полянский, Полтавский, где вода с полей быстро стекает в низины, где стоят деревни.
Последствия: стремительное подтопление первых этажей, размыв дорог и разрушение ливневых систем.
Что затопит в Омской области весной: май-июнь.
Угроза возникает при сбросах с Шульбинской ГЭС (река Иртыш) и Сергеевского водохранилища (река Ишим).
Усть-Ишимский район — наиболее уязвимая территория (пострадал в 2016, 2017, 2024 годах). Риску подвергается сам райцентр Усть-Ишим и деревни в пойме.
Тарский муниципальный район.
Знаменский муниципальный район.
Тевризский муниципальный район.
Какие населённые пункты может отрезать водой?
Помимо прямой угрозы затопления, 35 населенных пунктов в трех северных районах столкнутся с транспортной изоляцией. Речь идет о так называемых «заречных» территориях, где сообщение с «большой землей» возможно только по льду. Как только ледовые переправы закроются (ориентировочно в середине апреля), сёла и деревни станут островами на срок до полутора месяцев.
Усть-Ишимский район.
Тевризский район.
Знаменский район.
Как подготовиться к паводку?
Спасатели призывают жителей не ждать официальных предупреждений и готовиться к паводку заранее:
Убрать снег с придомовой территории, прочистить канавы и водостоки, чтобы талая вода уходила с участка, а не в подпол.
Подготовить неприкосновенный запас продуктов (консервы, мука, соль, сахар, спички), питьевой воды и необходимых медикаментов минимум на 2−3 недели.
Собрать документы в непромокаемый пакет и держать на видном месте на случай срочной эвакуации.
Установить на смартфон мобильное приложение МЧС России для получения экстренных оповещений и памяток.