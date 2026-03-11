У Лерчек диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами

«Рак 4 стадии с метастазами. Она только родила маленького и тут такое. Три дня я читаю статьи, спрашиваю у друзей есть ли шанс? Шанс есть всегда! Сейчас ей надо взять себя в руки и бороться. И ей никто не должен мешать в этом…» — поделилась Акилова в своих соцсетях.