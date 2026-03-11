Солнце «выдохлось»: светило продемонстрировало минимальную активность за 3,5 года

Главным индикатором состояния звезды специалисты считают среднемесячное количество солнечных пятен. Этот параметр измеряют по единой методике с середины XVIII века. Так вот, за первые два месяца 2026 года этот показатель снизился до 78.2. В последний раз настолько низкое значение — 74.6 — регистрировалось больше трех с половиной лет назад. Для сравнения, на пике текущего цикла в августе 2024 года количество пятен достигало 216, что стало рекордом за последние двадцать лет.