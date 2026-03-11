Солнце «выдохлось»: светило продемонстрировало минимальную активность за 3,5 года

Солнце демонстрирует рекордно низкую активность за последние несколько лет. Показатели упали до значений, которые не фиксировали с августа 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).
Главным индикатором состояния звезды специалисты считают среднемесячное количество солнечных пятен. Этот параметр измеряют по единой методике с середины XVIII века. Так вот, за первые два месяца 2026 года этот показатель снизился до 78.2. В последний раз настолько низкое значение — 74.6 — регистрировалось больше трех с половиной лет назад. Для сравнения, на пике текущего цикла в августе 2024 года количество пятен достигало 216, что стало рекордом за последние двадцать лет.
Примечательно, что сейчас спад происходит быстрее, чем ожидали ученые. Согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в феврале значение должно было составить почти 115. Однако реальность оказалась иной. Ранее астрономы полагали, что устойчивое падение ниже отметки 80 начнется не раньше середины следующего года.
В ИКИ РАН пояснили, что февральское снижение пока считают случайным отклонением. В истории наблюдений уже были подобные случаи: например, в мае 2025 года активность резко падала до схожих значений, но затем быстро восстанавливалась. Показательным в этой ситуации станет март. За первые десять дней месяца среднее значение составило 82, что подтверждает сохранение низкого уровня активности.
В лаборатории также отметили, что последние недели на Солнце фиксируется очень мало вспышек. Процессам явно не хватает энергии. Пока специалисты склонны считать это временным затишьем, но прогнозировать, когда звезда вновь накопит силы, никто не берется.
При этом 13 марта Землю с вероятностью около 87% накроет магнитная буря уровня G1. По оценкам ученых, буря будет слабой, однако геомагнитные колебания могут ощущаться метеозависимыми людьми.