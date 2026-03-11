Две больницы и роддом планируют объединить в Нижнем Новгороде

Отмечается, что больница № 21 и родильный дом № 4 продолжат работу, но уже в статусе структурных подразделений больницы № 40. Возможные последствия реорганизации оценила специальная комиссия ведомства. Она пришла к выводу, что изменения не окажут негативного влияния на оказание медицинской помощи, наоборот, тем самым повысится доступность медпомощи, так как после объединения появится возможность взаимозаменяемости врачей-специалистов. Пациенты смогут обращаться к любому профильному врачу в зоне обслуживания ГКБ № 40. Сокращение персонала не планируется. Исключение составят только дублирующие руководящие позиции, а также сотрудники бухгалтерских и коммерческих служб. Дополнительное финансирование из областного бюджета для проведения реорганизации не потребуется. Оптимизацию прокомментировал в своем телеграм-канале главный редактор медицинского издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов. Он считает, что происходящее можно расценивать как шаг к укреплению и выстраиванию единой гинекологической службы в заречной части города.
По его словам, больница № 21 изначально специализируется на гинекологии, на базе ГКБ № 40 уже продолжительное время функционирует Областной перинатальный центр, а возглавляет учреждение Ольга Мануйленко — опытный акушер-гинеколог и главный внештатный специалист регионального минздрава по этому направлению. Кроме того, Никонов обратил внимание на возможные дальнейшие изменения в системе здравоохранения города.
«Интересна судьба 33-й больницы. Еще до задержания Павла Зубеева звучали мысли о её объединении с ГКБ № 7. Состоится ли это — неизвестно, но наверняка и эта интрига скоро прояснится», — добавил он.
Напомним, 10 февраля исполняющего обязанности главного врача нижегородской больницы № 33 Павла Зубеева и его дочь Татьяну Соколову задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
По данным прокуратуры, руководитель медучреждения организовал необоснованное начисление заработной платы своей дочери. Общая сумма выплат превысила один миллион рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в ближайшее время планируется создать еще три межрайонных медицинских центра.