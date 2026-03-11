Две больницы и роддом планируют объединить в Нижнем Новгороде

Отмечается, что больница № 21 и родильный дом № 4 продолжат работу, но уже в статусе структурных подразделений больницы № 40. Возможные последствия реорганизации оценила специальная комиссия ведомства. Она пришла к выводу, что изменения не окажут негативного влияния на оказание медицинской помощи, наоборот, тем самым повысится доступность медпомощи, так как после объединения появится возможность взаимозаменяемости врачей-специалистов. Пациенты смогут обращаться к любому профильному врачу в зоне обслуживания ГКБ № 40. Сокращение персонала не планируется. Исключение составят только дублирующие руководящие позиции, а также сотрудники бухгалтерских и коммерческих служб. Дополнительное финансирование из областного бюджета для проведения реорганизации не потребуется. Оптимизацию прокомментировал в своем телеграм-канале главный редактор медицинского издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов. Он считает, что происходящее можно расценивать как шаг к укреплению и выстраиванию единой гинекологической службы в заречной части города.