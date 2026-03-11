Ричмонд
Адвокат сказал, как привлечь водителя, облившего водой из лужи пешехода

Адвокат рассказал, как действовать, если проезжавшая машина облила водой из лужи.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Минской городской коллегии Андрей Бирюков рассказал о том, как привлечь к ответственности водителя, облившего водой из лужи. Первое, на что акцентировал внимание юрист, пострадавшему следует обратиться с заявлением в милицию.

— Если не получилось запомнить номер автомобиля, можно обратиться в РУВД с заявлением. Сотрудники РУВД предпримут меры по установлению водителя, в том числе с помощью системы видеонаблюдения, — приводит слова Бирюкова ресурс mlyn.by.

Также, как отмечает адвокат, факт залития, его последствия — все следует самостоятельно снять на видео. В перспективе это может стать доказательством при разбирательстве по делу.

Если водитель облил пешехода умышлено, то в данном случае имеет место мелкое хулиганство, которое наказывается штрафом от 2 до 30 базовых величин (от 90 до 1350 белорусских рублей), либо административным арестом.

— Если такая ситуация произошла неумышленно со стороны водителя, пешеход в случае установления личности водителя может претендовать на возмещение имущественного вреда, например стоимости услуг по химчистке облитой одежды, а также морального вреда, — сказал Бирюков.

Есть и еще один нюанс: если залитие из лужи случилось из-за ямы, расположенной на проезжей части, где собралась вода, то обращаться за возмещением вреда будет нужно к организации, обслуживающей данный участок дороги.

