Прокуратура потребовала отремонтировать школу на улице Чапаева

Здание входит в состав ансамбля «Казармы Гренадерского полка».

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия. Установлено, что школа, входящая в состав ансамбля «Казармы Гренадерского полка» на улице Чапаева, находится в ненадлежащем состоянии. На фасаде частично отсутствует плитка, также имеются повреждения в виде сколов и трещин. В ремонте нуждаются и декоративные элементы, сообщили 11 марта в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес правообладателя здания, его рассмотрели и удовлетворили. Сейчас принимаются меры к устранению нарушений при содержании памятника.

