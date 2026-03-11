Прокуратура потребовала отремонтировать школу на улице Чапаева

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия. Установлено, что школа, входящая в состав ансамбля «Казармы Гренадерского полка» на улице Чапаева, находится в ненадлежащем состоянии. На фасаде частично отсутствует плитка, также имеются повреждения в виде сколов и трещин. В ремонте нуждаются и декоративные элементы, сообщили 11 марта в надзорном ведомстве.