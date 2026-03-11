МВД рассказало о схеме мошенников с QR-кодами якобы от ФНС

В России фиксируются случаи рассылки мошенниками электронных писем с QR-кодами якобы от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным правоохранителей, такие письма уведомляют о «наличии» неуплаченного налога или задолженности, которые предлагается быстро оплатить, перейдя по QR-коду.
«QR-код может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис. На странице мошенники предлагают пользователю ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты», — пояснили в управлении МВД.
Чтобы не попасться на подобные уловки мошенников, правоохранители порекомендовали проверять данные о налогах и задолженностях только через личный кабинет на официальном сайте ФНС, а также не переходить по QR-кодам из писем от неизвестных отправителей.
Ранее Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД опубликовало скриншоты переписки с чат-ботом, якобы работающим от ФНС.