Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД рассказало о схеме мошенников с QR-кодами якобы от ФНС

В России фиксируются случаи рассылки мошенниками электронных писем якобы от имени ФНС, в которых предлагается оплатить налоги.

Источник: Аргументы и факты

В России фиксируются случаи рассылки мошенниками электронных писем с QR-кодами якобы от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным правоохранителей, такие письма уведомляют о «наличии» неуплаченного налога или задолженности, которые предлагается быстро оплатить, перейдя по QR-коду.

«QR-код может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис. На странице мошенники предлагают пользователю ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты», — пояснили в управлении МВД.

Чтобы не попасться на подобные уловки мошенников, правоохранители порекомендовали проверять данные о налогах и задолженностях только через личный кабинет на официальном сайте ФНС, а также не переходить по QR-кодам из писем от неизвестных отправителей.

Ранее Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД опубликовало скриншоты переписки с чат-ботом, якобы работающим от ФНС.