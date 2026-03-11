Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян атаковали мошенники: маскируются под налоговую и крадут деньги через QR-коды

МВД предупредило о новой схеме мошенников с налоговыми письмами.

Источник: Комсомольская правда

В России зафиксировали новую схему интернет-мошенничества: злоумышленники рассылают гражданам электронные письма якобы от Федеральной налоговой службы России с сообщением о неуплаченном налоге или задолженности. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В письмах содержится QR-код, через который предлагается быстро оплатить долг. Однако, как предупреждают в ведомстве, такой код может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис. На подобных страницах пользователям предлагают ввести номер телефона, паспортные данные и реквизиты банковской карты, после чего информация может попасть к мошенникам.

В МВД рекомендуют проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС и не переходить по QR-кодам из подозрительных писем.

Также в ведомстве сообщили, что в Нижегородская область участились случаи, когда мошенники ходят по квартирам, представляясь сотрудниками полиции, и пытаются собрать у жителей биометрические данные.

Ранее KP.RU писал о другой схеме обмана россиян. Мошенники сообщают гражданам, что у них якобы идет замена домофона и просят сообщить код из СМС. В итоге граждане лишаются своих средств с банковских карт.