Россиян атаковали мошенники: маскируются под налоговую и крадут деньги через QR-коды

В письмах содержится QR-код, через который предлагается быстро оплатить долг. Однако, как предупреждают в ведомстве, такой код может вести на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис. На подобных страницах пользователям предлагают ввести номер телефона, паспортные данные и реквизиты банковской карты, после чего информация может попасть к мошенникам.