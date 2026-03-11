SHOT: Европейцы массово едут в Калининградскую область из-за роста цен на бензин

Жители европейских стран массово едут в Калининградскую область из-за роста цен на бензин после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет SHOT.
По данным канала, у европейцев вновь стали популярны «бензиновые поездки» в российский регион, так как цены на бензин в ЕС подскочили на 15−20 процентов. Ради этого они готовы стоять на таможне по несколько часов.
Еще десять дней назад цена бензина АИ-95 в Польше была 5,79 злотого (около 123 рублей), а сейчас уже около 6,1 злотого (131 рубль). В Германии топливо стоит еще дороже — около 2,1 евро (примерно 193 рубля).
Между тем в Калининградской области литр 95-го бензина стоит около 68 рублей.
Чаще всего европейцы заправляются на АЗС в районе Мамоново и Багратионовска, где работают пограничные пункты пропуска. Сейчас на заправках большие очереди из автомобилей с номерами ЕС.
Как пишет SHOT, в Калининградскую область едут жители Польши и Германии. И если Польша граничит с российским регионом, то от Германии до него не менее 700 км. Поэтому неясно, насколько выгодно гражданам ФРГ ехать в РФ, чтобы заправить машину.