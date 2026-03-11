Селфи на границе с Россией может обойтись в 500 евро: в Финляндии начали бороться с любителями экстрима

Финляндия начала штрафовать туристов за прогулки рядом с российской границей. Теперь иностранцам, которые зайдут в пограничную зону без специального пропуска, придется на месте заплатить 500 евро. Об этом сообщает Telegram-канал АТОР.
Власти пошли на такие меры из-за наплыва путешественников, желающих сделать эффектные фото на фоне погранзнаков. Как отметили в Погранслужбе Финляндии, после вступления страны в НАТО число таких нарушений выросло втрое: только в феврале пограничники поймали 10 групп туристов из Германии, Нидерландов и Швеции, которые заходили в лес в Лапландии.
По закону, зона в 3−15 километров перед границей считается режимной, и доступ туда возможен лишь со спецразрешением. В АТОР подчеркнули, что теперь финские власти ужесточили контроль: помимо штрафа нарушителям грозит суд и даже запрет на въезд в Шенген.
Туроператоров, которые возят клиентов на «приграничные сафари» в Куусамо, обязали предупреждать отдыхающих о новых правилах. Ответственность грозит и компаниям, если их туристы окажутся в запретной зоне. При этом сама граница с Россией, напомнили в АТОР, по решению Хельсинки остается закрытой.
При этом восток Финляндии переживает экономический шок после закрытия границы с Россией. Местные политики признают, что решение властей оказалось губительным для огромного количества людей.