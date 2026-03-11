Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Селфи на границе с Россией может обойтись в 500 евро: в Финляндии начали бороться с любителями экстрима

АТОР: Финляндия ввела штрафы для туристов за посещение границы с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия начала штрафовать туристов за прогулки рядом с российской границей. Теперь иностранцам, которые зайдут в пограничную зону без специального пропуска, придется на месте заплатить 500 евро. Об этом сообщает Telegram-канал АТОР.

Власти пошли на такие меры из-за наплыва путешественников, желающих сделать эффектные фото на фоне погранзнаков. Как отметили в Погранслужбе Финляндии, после вступления страны в НАТО число таких нарушений выросло втрое: только в феврале пограничники поймали 10 групп туристов из Германии, Нидерландов и Швеции, которые заходили в лес в Лапландии.

По закону, зона в 3−15 километров перед границей считается режимной, и доступ туда возможен лишь со спецразрешением. В АТОР подчеркнули, что теперь финские власти ужесточили контроль: помимо штрафа нарушителям грозит суд и даже запрет на въезд в Шенген.

Туроператоров, которые возят клиентов на «приграничные сафари» в Куусамо, обязали предупреждать отдыхающих о новых правилах. Ответственность грозит и компаниям, если их туристы окажутся в запретной зоне. При этом сама граница с Россией, напомнили в АТОР, по решению Хельсинки остается закрытой.

При этом восток Финляндии переживает экономический шок после закрытия границы с Россией. Местные политики признают, что решение властей оказалось губительным для огромного количества людей.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше