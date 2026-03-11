Селфи на границе с Россией может обойтись в 500 евро: в Финляндии начали бороться с любителями экстрима

Власти пошли на такие меры из-за наплыва путешественников, желающих сделать эффектные фото на фоне погранзнаков. Как отметили в Погранслужбе Финляндии, после вступления страны в НАТО число таких нарушений выросло втрое: только в феврале пограничники поймали 10 групп туристов из Германии, Нидерландов и Швеции, которые заходили в лес в Лапландии.