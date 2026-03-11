Более 1200 водителей задержали инспекторы ГАИ Приморья во время рейдов на выходных

Водителем, сбившим мальчика, оказался 34-летний водитель за рулём Toyota Hiace с 14-летним стажем и административной ответственностью за превышение разрешённой скорости. По словам мужчины, ребёнок резко выбежал из-за угла дома, так что водитель не успел отреагировать. Тем не менее в отношении водителя начато административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ — нарушение ПДД, повлекшее причинение нетяжёлого вреда здоровью, мужчине грозят штрафы на 8 тысяч рублей.