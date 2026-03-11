Более 1200 водителей задержали инспекторы ГАИ Приморья во время рейдов на выходных

В числе задержанных — 88 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения; 112 человек, не имевших права управления транспортным средством; 10 человек, ранее лишённых водительских прав. Ещё 13 приморцев будут привлечены к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом состоянии.
Несмотря на профилактическую работу, 106 дорожно-транспортных происшествий предотвратить не удалось — столько аварий было зарегистрировано в полиции на трёхдневных выходных. В этих авариях механические повреждения получили 198 транспортных средств, в шести ДТП получили травмы восемь человек, включая двух детей.
Пострадавшие дети были пешеходами. 7 марта пятилетнюю девочку сбили в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода возле дома № 47 по улице Горького в Уссурийске, дошкольнице диагностирован перелом голени. А 8 марта в селе Галёнки во дворе многоквартирного дома по улице Комарова под машину попал семилетний мальчик, он получил сотрясение мозга.
Оба водителя, совершившие наезды на малолетних пешеходов, скрылись с места ДТП, но были оперативно задержаны. Девочку сбила 23-летняя автомобилистка за рулём «Хонды Фит», имеющая пятилетний стаж вождения и неоднократно привлечённая к административной ответственности за нарушение скоростного режима. «Хонду» забрали на штрафную стоянку, сумма штрафов нарушительнице может превысить 10 тысяч рублей.
Водителем, сбившим мальчика, оказался 34-летний водитель за рулём Toyota Hiace с 14-летним стажем и административной ответственностью за превышение разрешённой скорости. По словам мужчины, ребёнок резко выбежал из-за угла дома, так что водитель не успел отреагировать. Тем не менее в отношении водителя начато административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ — нарушение ПДД, повлекшее причинение нетяжёлого вреда здоровью, мужчине грозят штрафы на 8 тысяч рублей.
Оба виновника аварий с пострадавшими детьми-пешеходами также могут быть подвергнуты санкции в виде лишения водительских прав.